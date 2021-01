Laura Torrisi è stata operata: "Combatto da anni"

Le dita a V, in segno di vittoria, e un sorriso affaticato ma sereno. Così Laura Torrisi si mostra su Instagram dopo l'intervento a cui si è sottoposta nei giorni scorsi. L'attrice, appena tornata a casa, condivide alcune foto scattate in ospedale e ringrazia i medici e gli infermieri che hanno combattuto con lei questa battaglia, ma anche tutte le persone che le sono state vicino, prima fra tutte la figlia Martina, che per l'operazione le aveva lasciato sul letto i suoi peluche. "Tieni mamma,, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te" le ha detto, come fa sapere l'attrice.

Laura Torrisi dopo l'intervento: "Piano piano sto recuperando"

L'ex compagna di Leonardo Pieraccioni soffre di endometriosi da anni, ma ne parla soltanto adesso. "Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai, sia durante l'intervento, sia dopo - scrive nel post - Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l'endometriosi e leiomioma dell'utero".

Adesso qualche giorno di riposo assoluto, circondata dall'amore della famiglia, nella sua casa di Firenze. Laura Torrisi guarda avanti con ottimismo: "Vi auguro adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno". Infine la promessa: "Torno presto".

Sotto le foto pubblicate da Laura Torrisi