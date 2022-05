La figlia Jaqueline si laurea, ma mamma Heather Parisi non c'è

Due fidanzatini che festeggiano l’uno stretto all’altra il grande traguardo di lei. Così sono apparsi il cantautore Ultimo e la fidanzata Jaqueline di Domenico negli scatti condivisi sui social mentre celebrano la laurea della ragazza.

Jaqueline, figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico romano Giovanni di Giacomo, ha infatti concluso il percorso di studi alla New York Film Accademy college of Visual and Performing Arts a Los Angeles.

A sostenerla nel grande giorno, nonostante gli impegni con il tour negli stadi, è arrivato Ultimo. I due sono legati da oltre un anno e condividono sui social dolci dediche e scatti d’amore.

Jaqueline ha postato su Instagram le foto della sua laurea, che la mostrano raggiante con indosso la classica cappa ed il tocco. “E mo??”, Commenta ironica la ragazza che pare sogni una carriere nel mondo del cinema.

Heather Parisi la grande assente

Insieme ad Ultimo sono arrivati a festeggiare Jaqueline in questa giornata importante anche il papà Giovanni e la sorella Rebecca, nata dal primo matrimonio di Heather Parisi con il manager Giorgio Manenti.

Grande assente mamma Heather, che da molti anni vive ad Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin, e i gemelli Elizabeth e Dylan di 12 anni.

I rapporti tra la ballerina e le prime due figlie sarebbero piuttosto tesi, tanto che né nei profili della Parisi né in quello delle ragazze compaiono foto insieme e le due giovani non seguono la celebre mamma.

Animosità poi avallate dai commenti scritti proprio da Jaqueline 2 anni fa durante un’ospitata a Live – Non è la D’Urso della Parisi.

"Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?" Scriveva sibillina la 22enne e ancora: "Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo”.

Jaqueline ha vissuto circa 2 anni ad Hong Kong con la mamma per poi fare ritorno in Italia, e successivamente trasferirsi a Los Angeles per studiare cinema.

La ragazza è infatti stata cresciuta dal padre, di cui spesso condivide foto e al quale dedica dolci pensieri: “Sono cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”.

Oltre al padre Jaqueline è legatissima alla sorella Rebecca e al papà della sorella Giorgio Manenti. Spesso le ragazze condividono sui social le foto della loro inconsueta famiglia allargata con protagonisti i due papà.

Nessun riferimento alla Parisi, che nemmeno in questa giornata importante per Jaqueline ha condiviso un pensiero per la figlia.