Lautaro Martinez papà bis: la prima foto con il figlio appena nato e la moglie Agustina Gandolfo

Lautaro Martinez è diventato papà per la seconda volta. L'annuncio del calciatore dell'Inter agli oltre 10,5 milioni di follower è arrivato con una foto scattata dall'ospedale insieme alla moglie Agustina Gandolfo: "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina a casa che ti aspetta per riempirti d'amore. Ora siamo in 4. Benvenuto Theo, ti amiamo" si legge a corredo della didascalia raggiunta dagli auguri dei fan della coppia. Tra loro anche i commenti della sua squadra, del connazionale argentino Javier Zanetti, del compagno di nazionale Paulo Dybala. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono già genitori di Nina, nata nel 2021. I due si sono sposati sul lago di Como lo scorso maggio dopo aver già celebrato il rito civile a Milano nelle settimane precedenti.

Chi è Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez

Agustina Gandolfo, 27 anni, ed è una modella e influencer argentina. "Vorrei che si smettesse di vedere la moglie del calciatore come una mantenuta - spiegò tempo fa ai media argentini - È un'idea orribile che circola per ignoranza e che non mi vede affatto d'accordo. Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa". A convincerla a trasferirsi in Italia è stato "El Toro", soprannome del 25enne Lautaro Martinez che lo accomuna al toro che corre avanti e indietro senza sosta: "Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l'università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice" ha raccontato. E parlando dell'amore per il marito: "Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: ‘Vedrai che verrai qui, staremo insieme’. E così e stato" ha confidato.