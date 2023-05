Uomini e Donne, Gianni gela Armando: qual è la verità sul suo lavoro a Napoli?

(Nel video in alto, Gianni interroga Armando Incarnato sul suo lavoro)

C'è da tempo un mistero sulla professione di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più famosi e più longevi di Uomini e Donne. Un giallo su cui, nel corso della puntata di oggi, ha voluto incalzarlo Gianni Sperti, attraverso una raffica di domande a cui il 42enne napoletano non ha potuto sottrarsi. Occasione dell'interrogatorio, è stata l'ultima e costosa uscita di Armando insieme ad una Dama, motivo per cui Gianni ha voluto fargli letteralmente i conti in tasca.

Come fa Armando a spendere ben cinquecento euro a sera? È la domanda che si è posto Gianni, che ha ricordato come, da sempre, il cavaliere partenopeo invita gli uomini dello studio ad offrire alle donne piatti a base di ostriche e champagne. Messo di fronte alla domanda sulla sua professione però, Armando non ha voluto rispondere e si è trincerato nel silenzio ancora una volta: ha spiegato di aver ottenuto una laurea in architettura e di aver collezionato esperienza professionali in questo settore, per poi lavorare in fabbrica. Oggi però si dichiara ufficialmente "disoccupato".

"E come fai a spendere 500 euro a sera, se sei disoccupato?", gli ha domandato Gianni, che ha continuato con le domande "Come fai a decidere di non lavorare più? Hai delle attività che ti rendono? Non ne vuoi parlare?". Di fronte ai quesiti, Armando ha confermato di non volerne parlare: "Non ne parlo perché sennò vengo giudicato, in modo positivo o negativo, a prescindere dal mio intelletto. Non ho problemi familiari a casa, ma non voglio che le persone si relazionano a me in base a ciò che faccio nella vita".

Quando però è intervenuta nella discussione direttamente la conduttrice Maria De Filippi, Incarnato ha ammesso: "Ci sono situazioni delicate che riguardano la mia situazione. Quindi magari, se mi apro più del dovuto, mi viene soltanto contro... Ma non mi manca nulla e non faccio mancare nulla alla persona che mi frequenta". Il mistero, insomma, continua...