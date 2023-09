Lazza non fa la foto con una fan: lei sbotta in un video, lui risponde e la gela

Lazza probabilmente ha perso due fan. Una di loro ha pubblicato un video su TikTok, girato all'aeroporto di Ibiza subito dopo averlo incontrato, sfogandosi per quanto era appena accaduto.

La ragazza spiega cosa è successo: "Siamo all'aeroporto di Ibiza, becchiamo Lazza. Lo amiamo tantissimo. Io e le mia amica (nel video con lei, ndr) ci avviciniamo per farci una foto. Arriviamo da lui, stava con due amici. Mentre cammina gli dico: 'Ti prego, una foto'. Lui non ci caga di pezza e gli amici ci dicono: 'Sta al telefono, scusate, scansatevi'. Cazzata, perché non stava al telefono". Poi si rivolge direttamente a lui: "Quest'anno volevo venire a vederti in concerto. Ma sai che ti dico? Ma chi te se in***".

Chiara, diretta, senza possibilità di essere fraintesa. Il video, diventato virale, è arrivato anche a Lazza, che ha risposto: "Avevo le airpods, finita la chiamata ho fatto le foto con tutti". Una replica che in molti hanno apprezzato, sottolineando l'umiltà che lo ha spinto addiritura a giustificarsi, che però non ha commentato la diretta interessata, rimasta probabilmente gelata dal proprio idolo. Un vero colpo di scena, molto più che l'incontro in aeroporto.