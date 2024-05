Lazza presto papà: la foto con la compagna Greta Orsingher (e la reazione di Chiara Ferragni)

Lazza presto diventerà padre. Il cantante di "Cenere" ha comunicato con un post su Instagram che la compagna, Greta Orsingher, è incinta. "Minilazza", ha scritto Jacopo Lazzarini a corredo del contenuto social in cui ha pubblicato una foto che ritrae la futura mamma con il pancino già visibile, un video dell'ecografia e un paio di piccole scarpe da tennis.

Le reazioni dei suoi colleghi non sono mancate. Laura Pausini ha commentato "No ma che bello!!! Auguri ragazzi", Emma Marrone "Zia Emma", Elettra Lamborghini "Ma cosa dici, augurissimi". "Finalmente posso parlare in pubblico senza fare gaffe", ha invece scritto Emis Killa. Tra i numerosi commenti però ce n'è anche uno di Chiara Ferragni, un cuore. Greta e Fedez, nell'estate 2016, hanno avuto un breve flirt estivo e negli ultimi mesi avevano riniziato a frequentarsi visto il legame che si è creato tra il rapper e Lazza (i due hanno anche creato una bevanda insieme e spesso sono andati allo stadio insieme per vedere il Milan).

Chi è Greta Orsingher

Greta Orsingher avrebbe 25, fa sapere Novella2000. Sarebbe nata a San Diego, ma si sarebbe trasferita in Italia, a Milano, per le sue origini italiane. Nella città meneghina avrebbe frequentato la IULM. Su Instagram ha 45mila follower ed è nota oltre che per il flirt con Fedez anche per aver corteggiato Marco Cartasegna a Uomini e Donne, nel 2017. Greta e Lazza si frequenterebbero solo sa pochi mesi.