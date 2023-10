"Non ti farei neanche con un bastone". Il rapper Lazza choc contro una donna

Polemica su X, ovvero il vecchio Twitter, in merito al rapper Lazza. Nelle corso ore il cantante ha risposto in maniera offensiva a una donna, attirandosi accuse di sessismo. Tutto nasce quando l'artista scrive di essere andato a pranzo da solo e dà origine a un piccato botta e risposta. "Sono andato a cena da solo. Che hit", digita Lazza. E una follower risponde: "Beh, le turbofesse stanno lontane millemiglia da un anno". Immediata la pesante risposta di lui alla provocazione: "Non ti farei neanche con un bastone".

Nelle ore successive il rapper è finito inevitabilmente al centro delle critiche. "Non è che se ti chiami Lazza puoi scrivere il cazzo che vuoi", lo accusa qualcuno. "Prima rompete il caz*o, poi appena arriva uno con la risposta pronta che vi chiude la bocca allora frignate e vi attaccate a cose inesistenti", ha risposto lui. Il suo nome è finito presto in trend topic.

Chi è Lazza

Rapper milanese, Lazza è uno dei dominatori italiani delle classifiche discografiche degli ultimi anni. Amadeus lo ha voluto quest'anno in gara a Sanremo 2023 col brano "Cenere", che è arrivato secondo in classifica, ovvero subito dopo "Due vite" del vincitore Marco Mengoni. Lazza è il nome d’arte di Jacopo Lazzarini. Nasce Milano il 22 agosto 1994. L’interesse per la musica arriva quando, in giovane età, cresce nel quartiere Calvairate. Si iscrive al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e inizia a studiare pianoforte. Soltanto successivamente si sposta dagli studi classici al mondo dell’hip hop, entrando nei collettivi Zero2 e Blocco Recordz. Da lì le collaborazioni coi rapper più famosi e una carriera in ascesa.