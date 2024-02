Lazza si sfoga su X, poi cancella tutto. Le parole contro i colleghi a Sanremo: "Artisti che fanno finta di suonare"

Uno sfogo di cui qualche ora dopo si è pentito. Così Lazza ha deciso di cancellare il tweet che aveva pubblicato nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio. Dopo la sua esibizione non al top e per cui è stato criticato, e lui si è scusato, il cantante arrivato secondo l'anno scorso con "Cenere" si è scagliato con i finti musicisti che fanno finta di suonare sul palco di Sanremo.

"Invece di lamentarvi dell’autotune - queste, per la precisione, le parole che aveva scritto il cantante e che poi ha rimosso -, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in tv fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa". Il tweet ha ricevuto molti commenti e alcuni di questi erano delle critiche. Forse arrabbiato per quello che ha letto ha prima cancellato il post per poi pubblicarne uno nuovo: "Odiate i bugiardi, ma vi sta sul cazzo chi vi dice la verità". "Lazzino, ma te l'hanno mai spiegato che per questioni di suono e diretta nessuno suona mai gli strumenti in live?" ha scritto un utente su X e l'artista gli ha risposto: "Assolutamente, io parlo di artisti che quegli strumenti non li hanno mai toccati nella vita e qua devono fare finta di sì". Ma quindi chi sta accusando Lazza nel suo sfogo sui musicisti? Sul palco dell'Ariston sono saliti con uno strumento Stash, il cantante dei The Kolors, e Mr Rain. Che sia uno di loro due?