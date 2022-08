In vacanza da papà Gigi D'Alessio: LDA e gli ex compagni di Amici al mare insieme

Porto Rotondo (Sassari) hanno passato dei giorni di vacanza insieme Lda, Albe e Serena. I tre ex allievi di Amici sono rimasti molto "amici" e lo dimostra la scelta di trascorrere alcuni giorni delle vacanze insieme. Serena Carella a settembre partirà per New York dove seguirà le lezioni della prestigiosa scuola di danza la Ailey School. Questi giorni di vacanza sono gli ultimi che la ballerina e Albe (Alberto La Malfa) potranno passare insieme prima della sua partenza. La loro relazione è iniziata nella scuola di Amici e al momento sembra andare a gonfie vele.

Luca D'Alessio insieme ai due compagni di vacanza si è dedicato ai vip concedendo foto e selfie sulla spiaggia con alcuni fan. Dopo il mare tutti a casa di Gigi D'Alessio che possiede una villa proprio lì vicino dove si trova anche la compagna Denise Esposito e il loro bambino, l'ultimo figlio di Gigi, nato a gennaio che nella foto pubblicata dal settimanale Chi si trova proprio in braccio al fratellone.