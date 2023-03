Lda il party per il compleanno e gli speciali auguri di papà Gigi D'Alessio

I vent'anni si festeggiano una volta sola nella vita e per questo motivo Lda li ha festeggiati in grande. Si è circondato delle persone che più ama e si è divertito in un noto locale di Napoli, Ambasciatori. La musica è stata una delle componenti essenziali tanto che non è mancata neanche durante la cena, poi la torta e via il dj set. Al suo fianco la fidanzata Miriam Galluccio che su Instagram ha condiviso alcuni momenti del party tra baci e abbracci al suo Luca D'Alessio.

Al microfono non solo Lda, ma anche il padre, con Denise Esposito al suo fianco, che ha cantato Annarè tra applausi e emozione. Ovviamente anche Luca si è divertito esibendosi con due suoi brani di successo: "Quello che fa male" e "Scusa". Presente alla festa anche la mamma Carmela Barbato che poi su Instagram ha condiviso parole dolcissime per il suo bambino: "L’età più bella. Vent’anni di spontaneità e freschezza. Auguri di buon compleanno amore mio".

Miriam Galluccio e la storia d'amore con Lda

Nel cuore di Alessio c'è spazio solo per Miriam. La loro storia d'amore è diventata di dominio pubblico il 14 febbraio scorso, quando i due hanno cantato in pubblico. La 21enne, studentessa di fashion design, è originaria di Napoli e ha un profilo TikTok in condivisione con la sorella, Francesca Galluccio, fidanzata con Aka7even, sul quale hanno più di 50mila follower.

