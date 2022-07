LDA ha trovato l'amore. La confessione del figlio di Gigi D'Alessio a Lorella Cuccarini

"Dire innamorato è un parolne. Tanto interessato a una persona sì, questo lo posso dire" con queste parole LDA non lascia spazio al dubbio e rivela a tutti di aver trovato una persona in grado di fargli battere il cuore. Non parla ancora "d'amore" ma svela di stare frequentando quella che definisce una "bellissima persona" e di essere in una fase di conoscenza, sperando, un giorno, che la frequentazioni diventi più seria. Queste rivelazioni sono arrivate durante una recente intervista del figlio di Gigi D'Alessio fatta con un altro volto noto di Amici, la professoressa di canto Lorella Cuccarini durante la quarta puntata del suo programma di interviste su You Tube, "Dimmi di te".

Luca, infatti, oltre a ricordare i momenti più belli del suo percorso ad Amici, a parlare della sua amicizia con Aka7en e a rivelare i suoi progetti futuri ha anche risposto a una domanda piccante di Lorella che gli ha chiesto come stesse andando l'amore e si è anche aperto in un dialogo molto intimo dove ha svelato di stare vivendo un bel momento dal punto di vista sentimentale.

Per il momento non è stata rivelata l'identità della presunta fidanzata di LDA che ha scelto di mantenere segreta per riservatezza e, anche perché, per ora, sembra che i due non stanno ancora ufficialmente insieme anche se Luca rivela di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Inoltre, il giovane cantante disco d'oro, ha rivelato di voler pubblicare il suo primo vero album dopo l'EP rilasciato durante il percorso ad Amici, che potrebbe uscire già in autunno, anche perché, per ora, gli manca solo un brano per chiuderlo.