Lda in ospedale: i messaggi di vicinanza degli ex concorrenti di Amici

Lda si trova in ospedale. Non è chiaro cosa abbia il cantante figlio di Gigi d'Alessio, ma è stato lui stesso a pubblicare una foto in cui si trova nel letto ospedaliero. Questa domenica doveva esibirsi a San Severo, in Puglia, ma ovviamente la data è stata annullata. Luca D'Alessio - questo il vero nome del cantante - ha però voluto rassicurare fan e amici: sta bene, anche se non ha voluto dire cosa gli sia successo.

I suoi ex compagni di Amici gli hanno lasciato commenti di vicinanza sotto al post e con grande probabilità lo avranno contattato anche in forma privata. Albe ha cercato di ironizzare scrivendo: "Troppi Pan di stelle, il troppo stroppia amo riprenditi scemo" e Lda ha risposto con un cuore. Anche Sissi gli ha scritto "Luca riprenditi bene" e anche in questo caso il cantante ha replicato con un cuore rosso.

Il legame con i suoi ex compagni di Amici è molto solido, quest'estate proprio con Albe e Serena ha trascorso alcuni giorni di vacanza anche a casa del padre in Sardegna, per la precisione a Porto Rotondo.