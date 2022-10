Lda in ospedale, come sta il figlio di Gigi D'Alessio

Continua ad aleggiare il mistero su quanto sia successo a Lda, il figlio di Gigi D'Alessio. Il cantante, che lo scorso anno ha partecipato a Amici, su Instagram aveva scritto di essere stato ricoverato in ospedale a causa di un malore, ma non è stato riferito quale. Ha anche dovuto rimandare un concerto, in programma questa domenica.

Ieri sera Luca si è fatto di nuovo vivo con i suoi follower e sul social ha pubblicato una storia in cui afferma di stare molto meglio. "Ciao amori, volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni, ve ne sarò grato a vita. Posso dirvi che sto decisamente meglio e tra poco mi riprenderò del tutto... Vi voglio veramente bene, grazie ancora. Il vostro Luchino".

Ovviamente anche se più di una volta Luca ha rassicurato i suoi fan questi si sono molto preoccupati e lo hanno inondato di commenti e messaggi e infatti anche per questo lui ha voluto ringraziarli con questa storia.