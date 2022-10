Ricoverato Lda, il figlio di Gigi D'Alessio: "Affronterò le cose col sorriso"

LDA è in ospedale ed è costretto a saltare il concerto previsto questa domenica a San Severo, in Puglia. Luca D'Alessio - questo il vero nome del cantante, figlio diciannovenne di Gigi D'Alessio - lo ha fatto sapere su Instagram, dove ha pubblicato una foto dalla stanza in cui è ricoverato: "Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l'evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli".

Nonostante le sue rassicurazioni, i fan si sono preoccupati e l'hanno inondato di messaggi. Poco dopo Lda, diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici, talent show di Canale 5, ha chiarito tra le storie: "Vi sto leggendo tutti. State tranquilli, io sto bene. Non è nulla di grave. Vi voglio tanto bene". E ancora: "Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima".

Chi è Lda, dalla paura di essere "figlio di" a mamma Carmela

Il cantante, terzogenito di Gigi D'Alessio e della prima moglie Carmela Barbato, non ha specificato i motivi per cui si trova in ospedale, ma è apparso sereno. L'esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato proprio ad Amici, trasmissione a cui ha partecipato lo scorso anno, reclutato dalla conduttrice Maria De Filippi. Un debutto che si è poi concretizzato con l'inizio della carriera musicale, tanto da vincere disco di platino con l'inedito Quello che fa male. Colto dalla paura di essere giudicato come il ‘figlio di', Lda ha vissuto nella scuola un periodo di alti e bassi ma il successo avuto fuori dalla scuola hanno spazzato via ogni pregiudizio. Oggi la notizia del ricovero, ma a giudicare dal suo sorriso sempre che i fan possano tirare un sospiro di sollievo e fare il tifo per la sua pronta guarigione.

Il post pubblicato da Gigi D'Alessio