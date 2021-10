Le accuse ad Anna Tatangelo da parte di Denise Esposito, nuova compagna di Gigi D'Alessio

Non ha usato mezzi termini Anna Tatangelo nel corso dell'ultima intervista in cui ha parlato di Gigi D'Alessio e della sua prossima paternità. Come ben sanno i telespettatori di Verissimo, la cantante ha rivelato, con certo disappunto, di aver appreso la notizia dai giornali, senza che l'uomo si sia premurato di avvertirla. Astio a cui oggi sembra rispondere, con altrettanto veleno, Denise Esposito, nuova fidanzata dell'artista napoletano.

Botta e risposta

"Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro", scrive Ester, 28 anni ed incinta ormai di quasi nove mesi in una storia pubblicata su Instagram. "Lo abbiamo saputo dai giornali - aveva dichiarato Anna a proposito di sé e del figlio Andrea - Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli".

La storia tra Denise e Gigi D'Alessio, dall'inizio

Fino a qualche tempo fa riservatissima, Denise decide insomma di rispondere a tono. Almeno questa volta. L'ufficialità della sua relazione con Gigi è arrivata questa estate, quando il suo pancione era già al sesto mese e dunque tenuto al riparo dai riflettori. Ad immortalare la coppia in dolce attesa, era stato il settimanale Chi. "Tra loro è vero amore, è una relazione molto solida. E Gigi è finalmente sereno accanto a lei", avevano confidato gli amici della coppia.

Per Ester si tratta del prmo figlio. Gigi D'Alessio, invece, è già padre di Claudio, Ilaria e Luca (peraltro concorrente dell'attuale edizione di Amici, nelle vesti di cantante) - avuti dall'ex moglie Carmela Barbato - e di Andrea, nato dieci anni fa dal legame con Anna Tatangelo, anche lei ormai felice accanto al suo nuovo fidanzato Livio Cori.