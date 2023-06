Giuseppe Conte incontra una delle sue "bimbe", il video è virale: "Mi prendete in giro in modo affettuosissimo"

Giuseppe Conte è diventato protagonista dell'ultimo video della pagina "Le bimbe di Giuseppe Conte" che su Instagram conta 223mila utenti riuniti come suoi fan. Da marzo 2020, momento in cui si era agli inizi della pandemia e migliaia di follower aderirono alla community, una serie di foto dell'allora premier hanno iniziato a susseguirsi per celebrarlo con cuoricini e omaggi, finché nelle scorse ore proprio Conte si è rivolto alla sua "fanbase" per esprimere una certa gratitudine.

La protagonista del divertente scambio di battute con il leader del Movimento 5 Stelle è Chaimaa Cherbal, conosciuta con il nome di Signorina Cherbal: "C'è chi è stata una bimba di Conte e chi mente! Commenta se anche tu facevi parte del team!" si legge su TikTok a corredo del filmato che documenta l'incontro. "Lei è una bimba di Conte?" dice lui alla ragazza, dando poi il suo parere sulla pagina social: "Penso che siete divertentissime, mi prendete anche in giro in modo affettuosissimo, con il cuore e vi ringrazio". E Le bimbe di Giuseppe Conte non potevano che riprendere il video e ringraziare di cuore.