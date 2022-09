Lutto per le Donatella, morto il padre di Giulia e Silvia Provvedi: l'addio sui social

Lutto per Giulia e Silvia Provvedi: le sorelle gemelle, note con il nome del loro duo musicale Le Donatella, hanno annunciato la morte del padre. Il messaggio è arrivato su Instagram sulla loro pagina, a corredo di un cuore rosso su uno sfondo nero: "Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre" hanno scritto nella didascalia, accolta da un abbraccio virtuale dei follower a loro vicini in un momento di grande dolore.

Tra loro Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ma anche Laura Chiatti e Laura Pausini. Un intervento anche da parte di Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi, che ha commentato il post con due cuori spezzati. Al momento non si conoscono le cause della morte del padre delle Donatella.