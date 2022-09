"Papà è morto d'infarto in videochiamata con noi": il doloroso racconto delle Donatella

A qualche giorno dall'annuncio della morte del loro amatissimo papà, Silvia e Giulia Provvedi hanno voluto rivolgere ai follower il loro più sentito grazie per l'affetto ricevuto in un momento così drammatico. Con una serie di storie Instagram, le Donatella hanno raccontato gli ultimi istanti di vita dell'uomo da tempo malato di tumore, ma anche le cause del decesso avvenuto drammaticamente davanti ai loro occhi.

Le Donatella parlano della morte del padre

"Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così doloroso" si legge su Instagram nel messaggio scritto anche a nome del fratello e della madre: "Oggi abbiamo salutato per l'ultima volta nostro padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma".

In un post successivo Giulia e Silvia hanno poi ringraziato i medici del reparto oncologico che hanno sempre curato il loro papà, aggiungendo un appunto di rammarico per l'intervento del 118: "Purtroppo gli stessi ringraziamenti non possiamo farli al personale del 118. Senza entrare nei dettagli ha trattato male noi e nostro padre, come fosse un "numero", un'incombenza di cui liberarsi velocemente", hanno spiegato, per poi concludere con un messaggio volto a sensibilizzare le persone che operano in un campo così delicato: "Questo nostro messaggio vuole arrivare al cuore di tutte quelle persone che lavorano per aiutare gli ammalati. Siate sensibili e pensate sempre che potrebbe succedere a qualcuno di voi".

"Nonostante tutto, da domani ricominceremo a lavorare e a tornare alla vita di sempre perché questo è quello che nostro padre avrebbe voluto e lo porteremo per sempre nel nostro cuore" hanno concluso: "Ti amiamo papà… per sempre".