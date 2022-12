Charles Leclerc, è finita con la compagna Charlotte Siné: "È fantastica, merita il meglio"

Charles Leclerc è tornato single. Con un post pubblicato tra le sue storie Instagram il pilota della Ferrari ha annunciato la fine della relazione con la fidanzata Charlotte Siné con cui faceva coppia da tre anni. "Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e restiamo buoni amici" si legge nel messaggio del 25enne monegasco: "Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie".

Chi è Charlotte Siné, ex fidanzata di Leclerc

Charles Leclerc e Charlotte Siné si erano fidanzati nel 2019. Lei, 21anni, nata e cresciuta nel Principato di Monaco come il pilota, studia architettura ed è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, storica società del Principato che gestisce tutto il settore dell'intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi. In questi anni la coppia si è spesso mostrata insieme sui social, mostrandosi affiatata sia a margine delle gare di Leclerc sia in vacanza. Ora la decisione di mettere la parola fine alla relazione su cui, al momento, Sinè sta mantenendo il silenzio.