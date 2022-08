Lee Ryan dei Blue è stato arrestato per comportamenti intimidatori. Cosa è successo

Lee Ryan è stato arrestato. Il cantante dei Blue, la boy band britannica che, nei primi anni 2000 era nota in tutto il mondo, è finito in manette. Il trentanovenne, infatti, è stato arrestato per un comportamento inadeguato durante un volo. Secondo le indiscrezioni di Independent, infatti, Lee avrebbe avuto un atteggiamento molto aggressivo, quasi "intimidatorio" nei confronti dell'equipaggio dell'aereo su cui stava viaggiando facendo subito scattare le misure di sicurezza all'interno del velivolo.

L'aereo in questione, della British Airways, era diretto, lo scorso 31 luglio, da Glasgow a Londra e gli altri passeggeri del volo avrebbero riferito al The Sun che Ryan avrebbe avuto un comportamento aggressivo nei confronti delle hostess di bordo che non gli avrebbero servito alcol durante il viaggio. Lee, a questo punto, si sarebbe alzato dal suo posto e avrebbe iniziato a camminare su e giù per il corridoio dell'aereo per ottenere dell'alcol e, nonostante le continue richieste di farlo tornare a sedere, lui sarebbe rimasto in piedi, innervosito.

L'ex membro dei Blue insieme a Duncan James, Simon Webbe e Anthony Costa avrebbe anche disturbato le hotstess mentre erano nei pressi dell'area riservata ai membri dell'equipaggio sempre per la stessa questione. A questo punto, l'aereo si sarebbe messo subito in contatto con la polizia via radio e, una volta atterrati a Londra, i poliziotti sarebbero accorsi per arrestarlo portandolo via in manette con l'accusa di "reato di ordine pubblico".

Lee sarebbe subito stato rilasciato dopo l'arresto per procedere alle indagini sull'accaduto. Finora il cantante, che lo scorso anno aveva anche fatto coming out dichiarando di essere stato con un uomo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.