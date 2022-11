Rai Sport, Lele Adani in mutande: gli slip "evidenziano" le sue grazie. Il video

Lele Adani sarà opinionista e commentatore ai Mondiali 2022 per Rai Sport. Alla vigilia del volo con destinazione Qatar, l'ex calciatore non ha nascosto l'entusiasmo per l'esperienza che si appresta a vivere mostrandosi ai follower nel modo più genuino possibile, ovvero in mutande, nel bel mezzo di una clip social che sta circolando insieme ai commenti più disparati.

L'obiettivo dello smartphone posizionato dall'alto riprende la maglietta tenuta ferma dagli elastici dello slip che mettono ben in evidenza il "lato A" di Adani, intento ad aggirarsi nella stanza in mezzo alle valigie pronte. "Trepidazione, adrenalina, attesa, football", dice, "io vi porto con me". Ma più che le parole, a destare maggiore curiosità è lo sfoggio di un "look" decisamente fuori le righe che sta suscitando le svariate reazioni dei follower, tra curiosità, imbarazzo e divertimento.