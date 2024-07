Lele Mora su Fabrizio Corona: "Tra noi 20 anni di amore platonico. Il sesso? Non giuro che non ci sia stato"

Lele Mora ha parlato ancora una volta del suo rapporto con Fabrizio Corona, il re dei paparazzi che ha sempre considerato un figlio, un erede, un grande amore. L'ex agente dello spettacolo, infatti, ha definito quello tra lui e Corona - che sta per diventare papà per la seconda volta - un amore platonico lungo ben 20 anni e lo ha fatto ai microfoni del podcast Gurulandia di cui è stato ospite dove ha ricordato quanto fosse forte il legame con il suo pupillo Corona e quanto la loro relazione oltre che professionale sia anche sfociata in qualcosa di più, perlomeno è quello che ha lasciato intendere.

"C'è stato un amore platonico per 20 anni con me" è quanto specificato da Lele Mora nel podcast di Marco Cappelli dove ha prima negato di avere avuto rapporti sessuali con Fabrizio per poi ammettere di non potere giurare che non ci sia stato sesso tra loro.

"Lo giurerebbe su qualsiasi cosa?", gli è stato chiesto e lui, prontamente ha risposto: "No, giurare non giuro mai", lasciando intendere che, forse, qualcosa di fisico tra i due ci sia stato anche se entrambi non l'hanno mai ammesso pubblicamente.

Le rivelazioni di Mora nel 2018: "C’è stato sesso"

E se adesso Lele Mora ha solo lasciato intendere che tra lui e Corona ci sia stato qualcosa ma senza ammetterlo direttamente, nel 2018 era stato molto più esplicito sul tema facendo rivelazioni che non lasciavano spazio a fraintendimenti. L'ex agente dei vip, infatti, ospite nel programma radiofonico La Zanzara,sei anni fa, aveva dichiarato che tra lui e Corona c'era stato effettivamente un rapporto fisico, diversamente da quanto aveva dichiarato Corona all'epoca durante la trasmissione La Confessione” di Peter Gomez “, dove aveva parlato solo di "grande amore".

“Non è vero, ha detto che non c’è mai stato sesso per non fare brutta figura”, ha poi chiarito Lele Mora nel 2018: “Il sesso bisogna vedere in che forma lo fai. C’è stato sesso. Che tipo? Guarda io lo chiamo Bombolandia. Comunque sesso ci fu”.