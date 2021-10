Dalla lotta con la morte alla rinascita: Lele dei Negramaro papà

Dalla battaglia con la morte alla rinascita. Mette felicità la storia di lele Spedicato, che tre anni fa riempiva le pagine dei giornali perché finito in emorragia cerebrale e ora torna in primo piano perché diventerà papà per la seconda volta grazia all'amore per la moglie Clio Evans. Una doppia emozione se si pensa che quando fu vittima di problemi di salute, Clio era in attesa del loro primo figlio, che oggi ha tre anni.

Ad annunciarlo su Instagram è proprio Lele, che augura buon compleanno alla sua Clio e coglie così l'occasione per annunciare la gravidanza. La cicogna arrivrà nell'aprile 2022. "Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi", ha risposto la donna, in preda alla gioia. "Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga", scrive lui.

Come si diceva, la coppia ha già un figlio, un maschietto di nome Ianko che oggi ha quasi 3 anni: è nato a novembre del 2018. Nell'anno nero di Lele. L'anno in cui, a settembre, fu colpito da emorragia e finì in ospedale, tanto da far temere il peggio, per poi riprendersi giorno dopo giorno.