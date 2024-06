Lenny Kravitz: "Sono casto da nove anni. È una scelta spirituale, aspetto l'anima gemella"

Ha compiuto da poco 60 anni ed è ancora considerato tra gli uomini più sexy del mondo Lenny Kravitz, un'icona della musica ma anche di un fascino che nel tempo ha incantato donne del calibro di Nicole Kidman e Madonna. Da anni, però, il musicista americano non ha una relazione. Al Guardian, infatti, Kravitz ha rivelato di essere "casto e single da nove anni".

Kravitz ha ammesso che dopo il divorzio dall'attrice Lisa Bonet da cui ha avuto la figlia Zoe (rottura causata da un tradimento di lui con Madonna) era diventato un "donnaiolo". Ha così deciso di intraprendere un "viaggio spirituale" che non prevede storie saltuarie: "Aspetto l'anima gemella", ha chiarito. La scelta è maturata riflettendo sul fatto che si sentisse somigliante al padre, il produttore Sy Kravitz, che più volte per concedersi avventure occasionali aveva tradito sua madre, l'attrice Roxie Roker. Ha capito così di non voler ripetere gli errori del padre e per quanto non sia stato semplice, alla fine la decisione è prevalsa: "Ci sono voluti anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me", ha confidato.

Le storie di Lanny Kravitz

Dopo il divorzio da Lisa Bonet (nel 1993), Lenny Kravitz è stato legato a diverse donne. Già nel 1991 frequentò Kylie Minogue, poi Vanessa Paradis, nel 1998 visse un breve flirt con Natalie Imbruglia. Poi arrivò Nicole Kidman che, reduce dal matrimonio finito con Tom Cruise, si legò al rocker americano tra il luglio del 2003 e il gennaio del 2004. In seguito nella sua vita ci furono Marisa Tomei, Michelle Rodriguez, Kate Moss e Adriana Lima (tra il 2002 e il 2003). Recentemente a lui si era accostato anche il nome di Mariah Carey, sua amica da una vita, voce ora smentita dalle nuove dichiarazioni di Kravitz.