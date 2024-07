Lenny Kravitz in concerto in Italia videochiama Denzel Washington: il video è virale

Lenny Kravitz Il 12 luglio era in concerto al Lucca Summer Festival. Da cinque anni il rocker mancava dal suolo italico e per questo il live di ieri sera ha particolarmente entusiasmato i suoi fan. Un successo dopo l'altro, e nel mezzo anche i brani del nuovo album, Lenny ha portato il suo rock nella città toscana.

Come sempre nell'era dei social non sono mancati i video e le foto condivisi sui social, ma uno in particolare è diventato virale. Dal palco Kravitz, con in mano il suo smartphone, ha videochiamato un suo carissimo amico: Denzel Washington. I due da anni sono amici fraterni e non stupisce che abbia deciso di contattarlo per fargli vedere con quale spirito i suoi fan stavano partecipando al concerto.

"Saluta l'Italia", dice Lenny a Denzel avvicinando il telefono al microfono la folla urlava talmente tanto che però il saluto, nel video, è inudibile. Alla fine della videochiamata un coro si è lavato dal pubblico: "Denzel, Denzel, Denzel" e l'attore americano è scoppiato in un sorriso bellissimo.