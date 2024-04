Leo Gassmann, il dolore per la scomparsa di zia Paola: "Straordinaria, mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio"

È morta questa mattina Paola Gassman, a 78 anni, dopo una lunga malattia. L'attrice e scrittrice era figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, sorellastra di Vittoria, Jacopo e Alessandro Gassman, quest'ultimo autore di un pensiero social che in poche parole ha descritto la nostalgia e l'affetto per lei. "Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta" è stato il messaggio dell'attore seguito poco dopo da quello del figlio Leo che ha voluto ringraziare tutti per le condoglianze ricevute e anche esprimere il suo affetto per l'amata zia, non conosciuta fino in fondo come avrebbe voluto.

"È stata una donna straordinaria, forte e coraggiosa. Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio, ma la vita spesso è frettolosa e bisogna viversela come ti viene permesso! Riposa in pace zia, ora fai parte delle stelle. Ti voglio bene", ha scritto il cantante e attore (recente la sua interpretazione di Franco Califano nel film di Rai 1) in una storia Instagram.

Paola Gassmann era sposata con l'attore Ugo Pagliai, con cui ha condiviso per lungo tempo la passione per il teatro, e lascia due figli, Simona e Tommaso. L'attrice è stata diretta anche dal padre Vittorio in commedie come "Cesare o nessuno", "Fa male il teatro" e "Bugie sincere" e ha recitato con registi come Luigi Squarzina, Massimo Castri, Mauro Bolognini, Silvano Piccardi, Marco Sciaccaluga e Pierantonio Maccarinelli. Negli ultimi anni con Ugo Pagliai si è dedicata anche alla poesia e a tutti quei brani che si legano alla memoria e al repertorio. Nel 2007 Paola Gassman ha pubblicato l'autobiografia "Una grande famiglia dietro le spalle".