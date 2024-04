Leo Gassmann è innamorato: chi è la fidanzata Maia Reficco, le foto

Leo Gassmann, 25 anni, è innamorato. I paparazzi di Chi sono riusciti a fotografarlo insieme alla fidanzata: l'attrice Maia Reficco, 23 anni. Le foto li ritraggono mentre passeggiano, fanno un brunch, si abbracciano e si scambiano tenerezze. Il cuore del figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz batterebbe, dunque, solo per la 23enne.

Chi è Maia Reficco

Entrambi condividono l'amore, e la passione, per la recitazione. Lui ha da poco vestito i panni di Franco Califano, lei è il volto della serie tv Netflix "Pretty Little Liars: original sin". A unirli però è anche la musica: lui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo cantando, lei suona il pianoforte, predilige Mozart, e sa cantare. Maia è di origini argentine, ma è cittadina statunitense, è una delle interpreti più promettenti del mondo e ha da poco pubblicato il suo primo album, "Tuya", che significa "tua".

Su Instagram è seguita da 1 milione e mezzo di follower e presto uscirà in Italia, probabilmente su Prime Video, la nuova serie tv che la vede protagonista. Un nuovo capitolo della saga di Pretty Little Liars (Pretty Little Liars: Summer School).