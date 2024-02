Leo Gassmann paparazzato insieme alla madre: la loro reazione alla vista dei fotografi

Leo Gassman cuore di mamma. L'attore e cantante, che per Rai 1 ha interpretato Franco Califano nel film Califano, è stato fotografato dai paparazzi di Chi mentre pranzava con la madre nel giorno di San Valentino.

In più di un'occasione il talentuoso figlio d'arte ha raccontato come la mamma, Sabrina Knaflitz, gli sia stata vicina, lo abbia spronato e inondato d'amore. In un'intervista Leo parlò della gratitudine che prova verso la madre, che per crescerlo scelse di mettere da parte, per alcuni anni, la sua carriera da attrice: "Io penso che l'attenzione che si dedica ai bambini nei primi anni di età sia fondamentale per rendere una persona felice e realizzata. Mia mamma è l'angelo della mia vita". Il settimanale, inoltre, fa sapere che al momento Gassmann sarebbe single.

Leo è figlio unico e ha un rapporto bellissimo con i suoi genitori. "Sono stati intelligenti e non mi hanno mai fatto sentire il peso del mio cognome" ha dichiarato tempo fa in un'intervista, aggiungendo: "Sono cresciuto con tanto amore, questa è una fortuna".