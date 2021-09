Leo Gullotta parla del compagno: "Stiamo insieme da 42 anni"

Leo Gullotta si è raccontato a cuore aperto a Oggi è un altro giorno. Dall'infanzia trascorsa al Fortino, uno dei quartieri più popolari di Catania, alle prime fidanzate fino alla scoperta della sua sessualità e all'amore per il compagno che da oltre quarant'anni gli è accanto. "Il primo amore è stata una ragazza" ha detto l'attore, aggiungendo: "Ne ho avute diverse. Il passaggio è stato verso i ventotto, ventinove anni. Mi piaceva la crema, poi ho deciso che mi piaceva il cioccolato".

"Da 42 anni con la stessa persona"

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Leo Gullotta non si è tirato indietro quando Serena Bortone gli ha chiesto del compagno, con cui due anni fa si è unito civilmente: "Sto con la stessa persona da 42 anni. Ci siamo uniti civilmente non appena è stato possibile, quando è arrivato questo diritto". Sul segreto del loro amore ha spiegato: "L'amore lo devi cercare. La prima fase di qualsiasi incontro è chimica, poi lentamente spunta il sentimento, poi l'amore, la condivisione, il feeling, un pizzico di umorismo, di gioco, di certezze. Non invasione di campo sotto nessun aspetto. Il sapere ascoltare ma anche il sapere amare. Oggi è tutto sbrigativo - ha continuato - questo mi dispiace moltissimo. L'amore è una cosa importante". Per lui fondamentale: "E' un sostegno non da poco - ha concluso Leo Gullotta parlando del compagno - E' avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta, e per questo ti pungola. In questi anni non abbiamo mai litigato se non per sciocchezze. Cosa mi rimprovera? Forse l'essere troppo tedesco a volte".