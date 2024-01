Leonardo Maria Del Vecchio compra la Rolls-Royce del padre per 425 mila euro

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Essilux e della moglie Nicoletta Zampillo, ha rilevato dall'eredità del padre Leonardo scomparso a 87 anni nel giugno 2022, la Rolls-Royce Phantom appartenuta al genitore e messa fra gli attivi che gli eredi (di cui fa parte lo stesso Leonardo Maria e i suoi cinque fratelli) hanno considerato per fare cassa e pagare parte dei creditori. A rivelarlo è Milano Finanza che indica la cifra di 425mila euro per l'acquisto.

Leonardo Maria De Vecchio sta seguendo piano piano le orme del padre con un ruolo a tempo pieno in Essilux di cui è chief strategy officer. L'imprenditore 28enne è descritto come grande appassionato delle auto di lusso, soprattutto se d'epoca. "C'è di sicuro un valore affettivo per il quartogenito dell'imprenditore scomparso a 87 anni nel 2022, tanto che per il momento la macchina mantiene ancora la targa del Principato di Monaco, dove Del Vecchio era residente. Ma c'è anche una passione propria di Leonardo Maria per le auto da corsa storiche", scrive MF.

La vita privata di Leonardo Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio è il quartogenito del patron di Luxottica. Leonardo Del Vecchio era padre di sei figli: Claudio, Marisa, Paola (nati dal primo matrimonio con Luciana Nervo), Leonardo Maria (nato dall'ultima moglie Nicoletta Zampillo che aveva sposato nel 1997 e, dopo il divorzio del 2000, risposato nel 2010), Luca e Clemente (nati nel 2001 e nel 2004, avuti dall'ex compagna Sabina Grossi).

Leonardo Maria Del Vecchio è sentimentalmente legato alla modella statunitense Jessica Micheal Serfaty con la quale di recente è stato paparazzato a Saint Barth. La 31enne è diventata famosa dopo la sua partecipazione a America's next top model ed è stata proprio lei a rubare il cuore all'ereditiere poco dopo il matrimonio lampo con Anna Castellini Baldissera. Lei invece si è sposata a 16 anni, nel 2008 ha avuto un figlio, poi ha divorziato e prima di conoscere Leonardo ha avuto una breve frequentazione con Niall Horan degli One Direction. La scorsa estate, dopo pochi mesi di frequentazione Del Vecchio, mentre godevano delle bellezze della Costiera Amalfitana, gli ha chiesto di sposarlo. Proposta alla quale lei ha detto di sì.