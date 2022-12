"Leonardo Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, e Anna Castellini Baldissera si sono lasciati"

La storia d'amore tra Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera si sarebbe conclusa a qualche mese dal sì che suggellava una relazione lunga anni. L'indiscrezione sulla coppia che lo scorso giugno si era sposata a Saint Tropez con una cerimonia da favola è stata riportata dal settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. Nessun dettaglio ulteriore sulla fine del matrimonio tra il quarto figlio del patron di Luxottica e la moglie, erede di una importante famiglia milanese, che, al momento, non hanno commentato l'indiscrezione.

La storia d'amore tra Del Vecchio e Castellini Baldissera

Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera si erano già uniti in matrimonio a settembre 2021 con una cerimonia civile a Palazzo Reale, a Milano. Poi, in estate, la cerimonia con amici e parenti documentata sui social. Anna Castellini Baldissera discende da una delle famiglie più nobili di Milano (tra gli antenati anche Giacomo Puccini): il padre è uno dei più famosi immobiliaristi di Milano, la madre è figlia della patron della COIN.

Oggi il profilo Instagram di Anna Castellini Baldissera su cui era stato possibile apprezzare anche alcuni momenti delle nozze con il compagno non risulta raggiungibile.