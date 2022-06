Nozze super lusso per Leonardo Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica

Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera si sono sposati. Anzi - meglio - si sono risposati, visto che la coppia si era già unita in matrimonio a settembre 2021 con una cerimonia civile a Palazzo Reale, a Milano. Stavolta, però, il quarto figlio di Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica e uomo più ricco d'Italia, e la modella, erede una delle famiglie più in vista di Milano che vanta fra i suoi antenati anche Giacomo Puccini, hanno scelto Saint-Tropez per celebrare la loro unione.

Leonardo Del Vecchio, 27 anni, è amministratore delegato di Salmoiraghi&Viganò e capo del retail di Luxottica. Sia lui che la moglie, da sempre riservatissimi (profilo Instagram blindato per lei, utile solo promuovere la sua attività per il manager) non hanno condiviso alcuna foto sul giorno del loro matrimonio, ma ci ha pensato qualche invitato alla cerimonia a dare un piccolo accenno dell'atmosfera respirata nel giorno del sì. Petali bianchi sugli sposi e un allestimento curato in ogni dettaglio a Château de la Messardiè, un castello del diciannovesimo secolo sulle colline con vista sulla baia di Saint-Tropez, sulle spiagge e sui vigneti di Ramatuelle, sono stati alcuni dei particolari della cerimonia a cui, tra gli altri hanno presenziato anche la modella Vittoria Ceretti, che ha postato alcune storie, e Giuliano Sangiorgi che avrebbe cantato il brano Meraviglioso con la sposa impeccabile nel suo abito bianco.