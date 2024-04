Leonardo Del Vecchio, erede Luxottica, si è sposato (a sorpresa): le foto

Ho detto sì, noi abbiamo detto sì, aveva scritto il 10 luglio 2023 Jessica Michelle Serfaty su Instagram a corredo di un post nel quale annunciava che Leonardo Maria Del Vecchio le aveva fatto la proposta di matrimonio. "Dire 'sì' è il primo passo verso un'avventura straordinaria condivisa da due anime", aveva commentato Del Vecchio. E adesso, poco meno di un anno dopo, i due si sono sposati.

Solo due anni fa finiva il matrimonio da favola di Del Vecchio con Anna Castellini Baldissera, poi la notizia del divorzio ed ecco che a luglio 2023 la notizia che lo raccontava già felicemente innamorato e pronto al grande passo.

Per l'imprenditore, erede Luxottica, e la modella americana 31enne è stato amore a prima vista e al momento si sono sposati in Rajasthan, in India, con un rito indiano. A testimoniarlo gli abiti che indossano e anche le collane di fiori che portano intorno al collo. Al momento è salito anche il sospetto che possa trattarsi di una burla visto che il post è stato condiviso oggi, 1 aprile, giorno noto per gli scherzi. Tra i commenti non è passato inosservato quello dello stesso Del Vecchio: "Ooops i did it again" ovvero 'Ooops l'ho fatto di nuovo".

Le foto dell'anello di fidanzamento

L'anello di fidanzamento è comparso all'anulare di Serfaty lo scorso luglio: un gioiello molto importante con un diamante da, quasi certamente, tre carati posizionato su una fascia tempestata di diamanti.