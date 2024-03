"Strano a letto e troppo vecchio", modella di PlayBoy su Leonardo DiCaprio

Le parole di Hieke Konings su Leonardo DiCaprio stanno facendo il giro del mondo. La modella di PlayBoy all'edizione olandese del magazine ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate sull'attore hollywoodiano. Il 49enne non sarebbe un brano baciatore e sarebbe anche "troppo strano a letto e troppo vecchio». Le parole della 22enne sono state riprese anche dal The Sun.

I due sono si sono incontrati in un locale esclusivo di Los Angeles: "È successo in un club segreto di Los Angeles, uno dove entri solo su invito - ha raccontato la Konings - L’ho visto seduto con addosso felpa e berretto neri e ci siamo guardati. A quel punto il suo manager mi si è avvicinato e mi ha detto: 'Leo vuole parlare con te'". È notorio l'interesse dell'attore nei confronti delle giovani modelle under 25, al momento sembrerebbe frequentare Vittoria Ceretti (25 anni), e secondo quanto raccontato da Hieke lei glielo avrebbe fatto notare e lui avrebbe ammesso di essere "colpevole" di tale debolezza.

I due, dopo aver rotto il ghiaccio, avrebbero iniziato a baciarsi: "È stato ok, ma di certo non il miglior bacio che abbia ricevuto", ha rivelato la modella aggiungendo che DiCaprio le avrebbe chiesto di andare a casa sua e lei lo avrebbe rifiutato. "È rimasto molto scioccato, ovviamente non era abituato a un rifiuto - ha spiegato Konings - e quando gli ho detto che non lo conoscevo abbastanza, mi ha risposto dolcemente 'lo rispetto'. Ma poi si è rivolto a un’altra ragazza e si è portato a casa lei".

Nell’intervista la modella ha rivelato alcune delle strane abitudini che l'attore avrebbe, abitudini che le sarebbero state rivelate da sue conoscenti che hanno trascorso la notte con Leonardo. "Un’amica mi ha detto che ha tenuto gli auricolari mentre facevano sesso perché non voleva sentirla, mentre a un’altra ha messo un cuscino sulla testa. No, Leo è decisamente troppo strano e troppo vecchio". Il Daily Mail ha quindi contattato un portavoce di DiCaprio e da loro è arrivata una replica: "Leo ha ribadito che non l'ha mai incontrato questa donna".