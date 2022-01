Amici, l'ex ballerino Leonardo Fumarola ad 'Avanti un altro': la nuova vita dopo il talent

Sorpresa per i telespettatori che il talent Amici lo seguono dai tempi in cui sbarcò su Canale 5 con il nome di Saranno famosi: Leonardo Fumarola, che del programma fu tra i protagonisti nel 2001, è tornato in tv domenica 23 gennaio nella trasmissione Avanti un altro… Pure di sera. A ricordare l’esperienza dell’ex ballerino è stato Paolo Bonolis che gli ha dato modo di raccontare il percorso professionale intrapreso dopo aver frequentato la scuola televisiva di Maria De Filippi.

Cosa fa Leonardo Fumarola oggi

Sono passati 21 anni da quando Leonardo Fumarola esordì come ballerino nella prima edizione del programma ideato da Maria De Filippi, vinta da Dennis Fantina. Oggi l’ex concorrente ha 39 anni e lavora sempre nel mondo dello spettacolo in un ruolo più defilato rispetto ai suoi esordi. “Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali”, ha raccontato nel programma di Paolo Bonolis prima di rispondere alle domande utili a far salire lievitare il montepremi da vincere al gioco finale. Fumarola, però, non è riscito nel suo intento ed è stato eliminato poco dopo. Sui social, tuttavia, molti sono stati gli utenti che hanno dedicato a lui un post per ricordarlo da protagonista nel talent più longevo della tv.