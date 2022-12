"Se non la smetti ti metto le mani addosso". Pieraccioni rimprovera Malgioglio in diretta, durante l'intervista

Tra le accuse che sono state mosse dalla critica alla trasmissione "Mi casa es tu casa", condotta in prima serata su Rai Due da Cristiano Malgioglio, c'è quella di essere troppo autoreferenziale. Ed a muovere la stessa accusa ci pensa oggi Leonardo Pieraccioni, ospite dell'ultima puntata, che con intelligenza e sagacia ha portato il conduttore a riflettere sui mancati spazi concessi ai suoi ospiti.

A notare l'insofferenza di Pieraccioni - benché ammorbidita dall'ironia, come è nel suo stile - ci pensa il giornalista Massimo Falcioni, che pubblica alcuni stralci dell'intervista su Twitter. Due, in particolare, i momenti che hanno infastidito l'attore e regista toscano. In uno i questi, il 57enne fiorentino stava raccontando un aneddoto circa il suo libro, quando Cristiano si è accavallato al suo racconto. "Ma non ti viene in mente che, se stavo parlando del libro, c'era un aneddoto da raccontare?", è sbottato Pieraccioni. "Perché mi rimproveri?", la replica spiazzata di Malgioglio. E Pieraccioni: "Perché me lo avevano detto 'guarda che lui fa il programma per sé, non gliene frega nulla di chi c'ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco'. Ora te metto le mani addosso se continui, io sono venuto qui a fare questo scontro di ping pong".

Il secondo round è avvenuto quando in studio è arrivato anche Massimo Ceccherini, storica spalla di Leonardo. A lui, l'artista ha detto senza mezzi termini: "Devi sapere che lui è bravissimo, parla in questo programma solo di sé. Non ti fa mai parlare. Tanto che ti fa dire: 'Ma perché sono venuto qui?'. È un po' slabbrato nel senso che parlando sempre di sé ti fa delle domande che non capisci. All'inizio mi stupivo di quanto fosse sciolto, invece ha il gobbo, ha tutto scritto...". Accuse di fronte alle quali Malgioglio ha replicato ogni volta con grasse risate.