Leonardo Pieraccioni papà: l’aneddoto (con foto) sulla "figliola undicenne" conquista i fan

Sono più di 57mila i follower che hanno messo un cuore in segno di apprezzamento all’ultimo post condiviso su Instagram da Leonardo Pieraccioni, autore di una riflessione sulla vita da papà della "figliola undicenne" che ha divertito quanti seguono sui social il regista e attore fiorentino. Il riferimento è alla sua Martina, frutto dell’amore per la ex compagna Laura Torrisi e già protagonista di esilaranti "sketch" insieme al padre che anche stavolta ha trovato il modo per raccontare con la sua nota ironia un momento di vita quotidiana.

Nel post, la foto di un foglio affisso alla porta della cameretta: "Bussa che sono in chiamata con Giulia". A corredo, l’aneddoto: "Vi do i passaggi della mia figliola undicenne. Cartello, busso, lei dice “esco io”, esce dice “dimmi, sono in live”, io dico “FACCIO… “lei mi stoppa “parla piano!” io sottovoce: “faccio la pasta, tra 20 minuti si mangia”. Dice “passata fine, se c’è” richiude la porta, torna in live. Io faccio pasta. Solo. In cucina. Sottofondo di Celentano".

La descrizione così esposta ha generato le reazioni divertite degli utenti e anche la comprensione di chi conosce bene il momento: "Ben arrivato Leonardo, ti stavo aspettando! Padre di una sedicenne", è il commento di Nicola Savino che si unisce ai tanti sorrisi rappresentati dalle numerose emoticon.

Il rapporto tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi

Martina è frutto dell’amore tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. La coppia è stata legata per sette anni, dal 2007 al 2014, e oggi i loro rapporti sono ottimi, anche e soprattutto per amore della bambina, protagonista di una bellissima sorpresa per mamma Laura durante la sua partecipazione ad ‘Amici Celebrities’. In quell’occasione la bambina era arrivata per fare una sorpresa alla mamma, che partecipava come concorrente.