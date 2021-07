Leonardo Spinazzola, il figlio Mattia fa il tifo per lui: le dolcissime foto della moglie Miriam Sette

Notte di festeggiamenti quella appena trascorsa: l’Italia gioisce per la qualificazione alle semifinali di Euro 2021 che martedì vedrà gli Azzurri affrontare la Spagna, ma l’amarezza per il grave infortunio capitato a Leonardo Spinazzola non consente di godere pienamente dell’entusiasmante vittoria contro il Belgio.

In queste ore, infatti, il nome dello sfortunato laterale 28enne resta in tendenza social, spinto dal corale incitamento di milioni di persone che a lui stanno tributando il loro affetto con la stessa partecipazione dimostrata ieri durante la partita, seguita da un paese tutto unito per dare supporto alla Nazionale. Tra loro, anche un tifoso d’eccezione, Mattia Spinazzola, il figlio di 3 anni del calciatore, fotografato dalla mamma Miriam Sette come prontissimo a seguire il suo papà durante la sfida.

"Già pronto", ha scritto la moglie di Spinazzola a corredo dello scatto che mostra il bambino con indosso la maglia azzurra recante il suo nome e, ancora, mentre tenerissimo indica al televisore il suo papà che scende in campo.

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette, storia di un grande amore

La storia d’amore tra Leonardo Spinazzola e Miriam Sette è nata 11 anni fa e, a dicembre dello scorso anno, è stata coronata dal matrimonio. La coppia ha due figli, Mattia, di tre anni, e Sofia, nata lo scorso 28 febbraio. Un legame fortissimo quello tra il giocatore della Roma e difensore della Nazionale e la 26enne originaria di San Severo (in provincia di Foggia), testimoniato dai tantissimi scatti pubblicati su Instagram che li mostrano innamoratissimi.

"Prima ragionavo ancora da ragazzo, ma con l’arrivo di Mattia mi sento addosso una responsabilità diversa. Non sono mai stato un pazzo fuori dal campo, ma adesso mi sento più tranquillo e soprattutto sono più felice", ha raccontato tempo fa Spinazzola ai microfoni della Roma parlando della sua paternità. Sul suo account social la moglie si descrive come “Mamma di Mattia, Sofia e Yago (il loro cane, ndr)". Poi, la dedica che racconta tutta la profondità del loro sentimento: "Insieme siamo l’inizio e la fine".