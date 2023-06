Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi: "I filmini di mio padre? Non li ho mai visti"

Ha 23 anni e di professione fa l'atleta, è considerato un astro nascente dell'atletica italiana e sta riuscendo, quindi, a far parlare di sé indipendentemente dal padre, Rocco Siffredi. Stiamo parlando di Leonardo Tano, il secondogenito di Rocco e Rózsa Tassi, che dopo la laurea in ingegneria meccanica ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione e sta ottenendo importanti risultati come ostacolista.

In questi giorni si sta parlando moltissimo di Siffredi in quanto Maria Sofia Federico, ex concorrente de Il Collegio, ha deciso di entrare a far parte dell'Academy del noto pornodivo. Grazie ad una diretta su Twitch di GrenBaud abbiamo scoperto che anche Leonardo ha un ruolo nell'accademia del padre. A spingere Tano a parlare durante lo stream è stata Maria Sofia che si trovava negli studi di Siffredi al momento della diretta.

"Qua ho un ruolo fondamentale, riprendo il backstage, faccio foto - ha dichiarato Leonardo rispondendo alla prima domanda che indagava sul perché si trovasse lì -. Per adesso ho fatto dei video col telefonino che useremo poi per postare sui social. Poi voglio intervistare le attrici dopo che hanno girato una scena e chiedere loro cosa ne pensano", quindi no nessun ruolo attivo nella produzione. E alla domanda se abbia mai visto un porno del padre risponde prontamente con un "no": "Guardo ogni tanto dei porno, mi è capitato di vedere le copertine dei suoi video... Ma non li guardo".

Poi GrenBaud gli chiede un commento su Maria Sofia, che era al suo fianco: "Sono sincero, non la conoscevo prima che venisse qua, non seguo troppo il mondo dei social anche con i cantanti magari conosco la canzone ma non il personaggio".