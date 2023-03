Chiara e Fedez festeggiano il compleanno di Leone: il video e il "litigio" social

Leone Ferragni oggi compie 5 anni. Per l'occasione Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso su Instagram un video in cui sono riassunti 5 anni insieme tra compleanni, feste, i momenti dolci con Vittoria e tanto, tanto amore.

Da quando è nato i Ferragnez ci hanno fatto conoscere il loro primo bambino in tutte le sue sfumature da quelle più dolci a quelle più birichine, com'è normale che sia, con la sorellina. "Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leo", ha scritto Fedez."

Ieri sera e anche pochi minuti dopo la condivisione del video il rapper ha condiviso delle storie in cui parla con l'imprenditrice digitale della decisione di fare il video: Fedez spiega che ha deciso di fare il filmato per il piccolo e Chiara interviene dicendo che hanno deciso insieme e che lo stanno creando insieme, a questo punto Federico divertito esclama "E come avresti partecipato te?". "Io ti ho mandato dei video!", replica prontamente l'influencer. Il medesimo teatrino è stato replicato anche questa mattina, ma la complicità tra i due è innegabile e dopo il periodo complesso che hanno vissuto sembra che il sereno sia tornato, come sono tornate anche le condivisioni social di parti della loro quotidianità.