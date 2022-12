Leone Ferragni, a 4 anni, sa (già) usare il congiuntivo, il video conquista tutti

Lo sbagliano quasi tutti quando parlano in italiano, ma Leone Ferragni no, a soli quattro anni sa già usare il congiuntivo. Il figlio più grande dei Ferragnez, infatti, ha già dimestichezza con il modo verbale più "odiato" dagli italiani e anche se compirà 5 anni solo a marzo, ha dimostrato, nell'ultimo video postato da mamma Chiara Ferragni, di sapere usare il congiuntivo alla perfezione. Un vero e proprio orgoglio per mamma Chiara e papà Fedez che hanno ripreso il momento in cui il fratellino di Vittoria ha stupito tutti con la sua grammatica esemplare.

E per far vedere a tutti quanto il bimbo sia un futuro "letterato", Chiara Ferragni ha postato, sul suo profilo Instagram e con tanto di caption "Leo praticamente laureato in lettere", il video che dimostra la bravura del figlio con la lingua italiana e che ha, in pochissimo tempo, stupito tutti non solo Chiara e Fedez ma anche tutti i loro followers.

In tantissimi, infatti, hanno commentato il video increduli ma allo stesso tempo felici di vedere un bimbo così piccolo parlare così bene in italiano.

"Carinissimo", ha scritto qualcuno sotto al video in questione, "Leo parla e scrive già meglio dell'80% degli italiani", è, invece, il commento di qualcun altro ma c'è anche chi punta il dito sui Ferragnez e il loro consueto voler "sfruttare" i figli per accaparrarsi qualche like in più.

"Tutto molto spontaneo e per nulla preparato", critica un utente, "E via che si postano i figli per salvare la faccia", "Sempre lo stesso modus operandi di quando bisogna mettere a tacere le polemiche contro di lei", sono gli attacchi di altri riferito alla recente polemica sul pandoro (benefico?) della Ferragni.