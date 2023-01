Leone Ferragni a 4 anni e mezzo sa già leggere (in inglese), i fan: "Bimbo prodigio"

Leone Ferragni? Tutti pazzi per lui. Il primogenito della famiglia Ferragnez, infatti, è riuscito a rubare i riflettori alle sorellina Vittoria che solitamente si prende sempre la scena e ha sciolto il cuore di tutti con la sua dolcezza ma soprattutto la sua bravura. A soli quattro anni e mezzo, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, ha dimostrato di sapere già leggere. E non è finita qui. Il bimbo, infatti, ha stupito tutti mostrando di riuscire a leggere anche in una lingua che non è la sua, cioè l'inglese. È cosa nota che i Ferragnez abbiano fatto di tutto per rendere i propri bimbi plurilingue. Tra le lezioni d'inglese e la nanny spagnola, infatti, due piccoli ereditieri dell'impero Ferragnez sanno già parlare, o perlomeno capire, più di una lingua oltre all'italiano pur essendo solo dei bambini.

E sembra proprio che l'impegno dei genitori per far sì che i loro bimbi siano fluenti in più lingue sia stato ripagato. Il piccolo Leo, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta in un video pubblicato da un'orgogliosa mamma Chiara su TikTok mostrando di essere in grado di leggere in inglese. Un video che ha fatto il pieno di like e di commenti. In tantissimi, infatti, si sono complimentati con il bambino per la sua intelligenza e precocità e c'è perfino chi è arrivato a definire Leone Lucia Ferragni un bambino prodigio.

"Leo che inizia a leggere in inglese a soli quattro anni e mezzo", scrive Chiara Ferragni sul video in questione che ha già raggiunto oltre 23mila pollici in su. Il figlio più grande di Chiara e Fedez, infatti, ha fatto scatenare i fan con commenti non solo di ammirazione ma anche ironici: "Io a quattro anni sapevo solo guardare i cartoni animati, dormire e mangiare" commenta qualcuno, "Io a quattro anni non sapevo fare un discorso in italiano" è, invece, il commento di qualcun altro e c'è chi arriva anche a dire: "Io non so leggere neanche dad".

Sembra proprio che questo bambino dagli occhi blu abbia stregato il cuore di tutti i fan della mamma non solo con la sua dolcezza ma anche con tutta la sua intelligenza.