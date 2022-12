Leone Ferragni, smalto genderless a 4 anni: il "piccolo attivista" di mamma Chiara

Piccolo attivisti crescono. È il caso di Leone Lucia Ferragni, che diventa protagonista della battaglia per l'inclusività sostenuta dai genitori, pur nell'incoscienza della sua giovanissima età. Mentre infatti era seduto sul suo comodo seggiolino in macchina insieme alla sorellina Vittoria, mamma Chiara Ferragni ha deciso di immortalare le sue unghie pittate di verde, perfettamente in tinta col maglioncino natalizio. "Leo ha voluto le unghie colorate come mamma e papà", scrive l'influencer a corredo del post. Il riferimento è, chiaramente, alla battaglia per il look genderless sostenuto da lei e dal marito Fedez. Una battaglia di cui la coppia da 50 milioni di follower ha fatto un vanto. E di cui oggi fa parte anche il piccolino.

Leone contro le convenzioni di genere come il papà, che l'anno scorso lanciò un linea di smalti da uomo. Questo il significato della foto, immortalata durante il viaggio di ritorno da Villa d'Este, una meravigliosa location sul Lago di Como nella quale Chiara ha portato i bambini a trascorrere il weekend insieme a mamma Marina Di Guardo e alle sorelle Francesca e Valentina. Assente invece Fedez, che si trova in America per impegni professionali. Già in passato il bambino era stato protagonista di uno dei tanti siparietti organizzati da mamma e papà in favore della lotta agli stereotipi. "Chi ti ha insegnato che il rosa è un colore per femmine?", lo aveva rimproverato mesi fa il rapper, quando il bimbo andò a riprendersi un giocattolo blu dalle mani di Vittoria. Oggi un nuovo capitolo.