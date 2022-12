Leone Ferragni re dei social, prende (palesemente) in giro la piccola Vittoria e diventa virale

Leone Lucia Ferragni con la sua dolcezza e simpatia ha conquistato tutti, soprattutto dopo uno dei suoi ultimi e divertentissimi siparietti con la sorellina Vittoria. Il figlio più grande di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, è diventato virale grazie a una gag con la piccola Vitto che ha strappato un sorriso proprio a tutti, fan e non dei Ferragnez. In uno degli ultimi video pubblicati sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, infatti, il bimbo di quattro anni ha preso letteralmente in giro la sorellina facendole credere di star giocando alla playstation insieme a lui quando, in realtà, non era vero perché il joystick che aveva in mano non era collegato.

"Ma che brava Vittoria, ma sì, sei bravissima, guarda cosa devi fare, schiaccia, schiaccia", sono le parole del piccolo Leone che fa credere alla sorella di essere parte del gioco quando, in realtà, non è affatto così. Un siparietto adorabile e prontamente ripresa da Fedez che ha assistito alla scena divertito, arrivando perfino a definire il figlio, giocosamente "falso" per il suo comportamento. Il rapper milanese ha poi pubblicato il video in questione, che ha fatto breccia nel cuore di tutti che, almeno una volta nella vita, hanno vissuto la stessa scena con i propri fratelli o sorelle più piccoli, descrivendolo con queste parole: "Leo che percula Vitto che pensa di giocare alla playstation".

Così i Ferragnez si confermano la classica famiglia della porta accanto e il piccolo Leone, per una volta, ha rubato la scena alla sorellina diventando lui stesso il "re dei social".