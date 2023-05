Leone imita mamma Chiara Ferragni: la foto con occhiali e borsetta

Piccoli influencer crescono. Soprattutto se il dna è quello di Chiara Ferragni, regina delle imprenditrici digitali. È un simpatico siparietto quello condiviso nella mattinata di oggi da Fedez, col piccolo Leone che imita la mamma mentre lei si sta preparando. Un video di pochi secondi ma irresistibile nella sua tenerezza: mentre Chiara è intenta a cercare abiti nella sua cabina armadio, il piccolo Leone, 5 anni, si mette davanti allo specchio ed indossa un paio di occhiali e una borsa della madre. Poi, non contento, finge di scattarsi un selfie col telefonino: ora sì che l'imitazione è davvero completa.

E questo è solo l'antipasto di quanto vedremo presto in onda nella nuova stagione di "The Ferragnez", in arrivo con i primi episodi giovedì 18 maggio. Un racconto inedito e questa volta ancora più intimo, quello della famiglia di influencer: durante quest'edizione le telecamere seguiranno le vicende che hanno caratterizzato i Ferragnez durante l'ultimo anno, dagli impegni professionali tra musica e social media, fino al dramma del tumore al pancreas che ha colpito Fedez lo scorso anno. E siamo certi che nuovi irresistibili siparietti avranno come protagonisti proprio i piccoli di casa, Leone e Vittoria.