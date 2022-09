"Uccell, scoiatt", Leone Lucia Ferragni parla inglese: il video è esilarante

"Le lezioni di inglese danno i loro frutti" scrive ironico Fedez tra le storie Instagram, riprendendo il figlio Leone che non dimostra proprio una grande padronanza della lingua. In macchina ci sono anche Chiara Ferragni e la piccola Vittoria, che assiste incuriosita alle ripetizioni casalinghe del fratello.

"Come si dice in inglese scoiattolo?" chiede il rapper. "Scoiatt" risponde il primogenito senza pensarci. Poi è il momento di Chiara: "Come si dice uccello?". "Uccell" continua Leone, ripreso dalla mamma: "No, si dice bird. Bird". A quel punto il bambino ripete perfettamente (mentre Vittoria si mette le dita nel naso suscitando l'ilarità del papà), ma a quanto pare la materia va studiata un po' meglio.

Scene di vita quotidiana - divertentissime - che abbondano sui profili social della coppia e che tra poco rivedremo su Prime Video. Nel 2023, infatti, uscirà The Ferragnez 2, la serie sulla famiglia più social d'Italia. Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

