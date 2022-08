I Ferragnez prendono l'insegnante di nuoto per Leone: lezioni nella villa a Ibiza

"Lellito senza braccioli". E' Fedez a condividere per primo tra le storie Instagram un video in cui il figlio Leone, 4 anni, nuota da solo in piscina con l'aiuto del tubo, seguendo attentamente quello che dice l'insegnante. A Ibiza da pochi giorni, in una meravigliosa villa di due piani, i Ferragnez hanno preso un istruttore di nuoto per il primogenito, che ogni mattina si diverte in acqua mentre loro si godono il meritato relax a bordo piscina, coccolando e giocando con la piccola Vittoria.

La famiglia più social d'Italia sarà alle Baleari per tutto il mese di agosto, in una lussuosa villa immersa nel verde, con piscina, campo da basket, pista da bowling e chef privato. Con loro anche la tata e altro personale di servizio, oltre ai bodyguards che sorvegliano la casa.

Ma i Ferragnez non rimangono sempre chiusi in villa, eccoli anche a gustare un aperitivo davanti al migliore tramonto dell'isola, poi una piccola fuga a Formentera che ci sta sempre bene. Proprio ieri Fedez e Chiara Ferragni, insieme ai bambini, sono arrivati sull'isola in barca, hanno pranzato in uno dei ristoranti più esclusivi, sul mare, provando la celebre paella, e sono rientrati a Ibiza prima di cena. Le vacanze sono appena iniziate.

