"Leo, un sorriso e poi hai finito", il video (poi rimosso) di Chiara Ferragni: è polemica

Weekend a Courmayeur per i Ferragnez, che hanno festeggiato in un esclusivo hotel sul Monte Bianco i 33 anni di Fedez. Con loro il solito codazzo di tate e assistenti che li aiutano con i bambini e proprio a una di loro è sfuggita una frase colta (e poi eliminata) dallo smartphone dell'imprenditrice digitale.

In una storia Instagram pubblicata da Chiara - alla quale poi, appunto, ha tolto l'audio - si sente una tata dire a Leone: "Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare". Una frase che riaccende i riflettori sull'utilizzo di Leone e Vittoria per i contenuti social dei genitori. La sovraesposizione dei figli è un tema toccato più volte dai Ferragnez, che hanno sempre spiegato come sia una decisione presa per evitare l'ossessione dei paparazzi nei loro confronti, ma c'è chi invece la considera una vera e propria strategia di marketing. Del resto non è un segreto che ormai gran parte dei follower li segue proprio perché rapiti dalla bellezza e dalla simpatia dei due bambini. I profili di Fedez e Chiara Ferragni pullulano di foto e video dei figli, ripresi in tutti i momenti della giornata (anche prima di addormentarsi). L'ossessione dunque, secondo i più polemici, sarebbe più loro che di eventuali fotografi a caccia di immagini della famiglia.

Il video e la frase della tata

Nel video, salvato nella versione integrale (con audio) e pubblicato su Twitter dalla social media manager Serena Mazzini, si vedono Leone e Vittoria seduti al tavolo del ristorante. Lei, con un cappellino a cono, viene inquadrata mentre gioca, lui invece vorrebbe disegnare ma a quanto pare deve prima fare un bel sorriso a favore di telecamera, come lo incalza la tata. "Avete bisogno di prove per capire che i personaggi Ferragni e Fedez sono fasulli?" fa notare qualcuno, ma c'è chi difende la coppia social e non si sente poi così distante da loro: "Quindi tutti i genitori che quando scattano una foto ai figli gli chiedono di sorridere sono brutte persone?". E il dibattito si infiamma.