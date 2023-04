Leone e Vittoria ballerini scatenati, il nuovo video dei baby Ferragnez è esilarante

Biondissimi, chiacchieratissimi e super esposti sui social fin dal loro primo giorno di vita, Leone e Vittoria Ferragni sono già dei baby influencer pronti a lanciare tendenze, far parlare di sé ma, ancora di più, far divertire come non mai i milioni di followers che sono, ormai, dipendenti dalle loro tenerissime scenette di vita quotidiana. E se siamo abituati a vederli protagonisti di sketch, gaffe, litigi tra fratellini e tenerezze, questa volta i figli di Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati in una versione inedita, quella di ballerini scatenati in un balletto in macchina che, forse, è la cosa più divertente che vedrete oggi sui social.

I baby Ferragnez, infatti, prontamente ripresi da mamma Chiara e papà Fedez in ogni momento della loro vita, questa volta sono stati "catturati" dalle telecamere dello smartphone di Fedez, che ha poi subito postato il video nelle sue storie Instagram con tanto di frase ironica "Un viaggio tranquillo" mentre erano in viaggio verso Roma e si sono lasciati andare a un balletto super scatenato sulle note di una canzone spagnola che i due bimbi, sembrano amare particolarmente. Tra i due, la ballerina più scatenata era senza dubbio Vittoria che solitamente siamo soliti vedere in versione "mangiona" ma oggi ci ha deliziato con una coreografia davvero esilarante dove continuava a scuotere testa e piedi totalmente trascinata dalla musica.

I due piccoli influencer di casa Ferragnez continuano, ancora una volta, con la loro innocenza, simpatia e tenerezza a divertire e intrattenere i 30 milioni di fan di questa famiglia che, ormai, vive ed "esiste" attraverso lo schermo di un telefono e la cui vita privata finisce, ogni giorno, sotto gli occhi di tutti. E sembra proprio che nessuno, fan e haters compresi, non possano più farne a meno.