I Ferragnez a Sanremo, cosa fanno (e dove sono) Leone e Vittoria senza mamma e papà?

Tutti stanno parlando di Chiara Ferragni in queste ultime ore. Dagli scivoloni durante la conferenza stampa di Sanremo, all'ansia da prestazione per il suo debutto televisivo fino al toto-argomento del monologo tanto atteso che farà stasera durante la prima puntata del Festival di Sanremo di cui sarà co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. E se lei è già sbarcata in Liguria da diversi giorni, adesso l'ha raggiunta anche suo marito, Fedez, anche lui alle prese con l'edizione sanremese del suo podcast Muschio Selvaggio che è sbarcato, per l'occasione, su Rai 2. Ma se i Ferragnez sono impegnatissimi con il lavoro dove hanno lasciato i loro due bambini Leone e Vittoria e cosa stanno combinando i baby Ferragnez mentre i genitori sono a Sanremo?

Come previsto i due bimbi si sono trasferiti per qualche giorno a casa della nonna Marina, la mamma di Chiara che li sta ospitando e intrattenendo come meglio può. Tra cene fuori, gite in montagna e tanti giochi insieme ai loro cuginetti, i più piccoli di casa Lucia-Ferragni sembra stiano vivendo un momento d'oro alle prese con giochi, coccole e tanto divertimento lontano dai loro genitori e insieme a parte della loro famiglia come la zia Francesca Ferragni e la nonna Marina Di Guardo.

I bimbi, infatti, dopo aver salutato prima mamma Chiara a cui hanno regalato dei disegni porta fortuna per il suo debutto televisivo e poi papà Fedez, adesso sono pronti a godersi cinque giorni di svago coccolatissimi da nonna Marina che non fa mancare loro niente e chissà se stasera guarderanno la mamma in tv nel suo debutto alla conduzione di Sanremo. Noi siamo certi di sì ma staremo a vedere.